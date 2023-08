Morto il consigliere della Rai Riccardo Laganà

ild'amministrazione Riccardo Laganà, Soldi: 'G rande dolore per la perdita' È scomparso improvvisamente questa notte per un arresto cardiaco ildi amministrazione ..."Nel suo ruolo didi Amministrazione " proseguono Soldi e Sergio " Laganà ha sempre rappresentato, con determinazione e fermezza, ma con lealtà e grandissimo senso di responsabilità, il ...Lutto in Rai. E' scomparso improvvisamente questa notte per un arresto cardiaco ildi amministrazione Riccardo Laganà. Sgomento e commozione tra i dipendenti Rai di cui Laganà era il rappresentante. Era stato confermato al suo secondo mandato nel CdA Rai. "L'improvvisa ...

Morto per arresto cardiaco il consigliere di amministrazione Rai Riccardo Laganà RaiNews

È scomparso nella notte per un arresto cardiaco il consigliere Rai Riccardo Laganà. Dal 2018 rappresentava i dipendenti della tv pubblica ...Nato nel 1975, Laganà venne eletto nel 2018 nel Cda e da allora ha sempre portato ai vertici le vertenze e le necessità dei lavoratori della filiera del servizio pubblico ...