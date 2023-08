Morto a 48 anni il consigliere di amministrazione della Rai Riccardo Laganà

(Di giovedì 10 agosto 2023) AGI - Èper un malore improvviso a 48ildi ammnistrazioneRai. Lo ha annuciato la Rai in una nota. "L'improvvisa scomparsa diè un dolore profondo per tutta la 'sua' Rai, di cui è stato orgogliosamente parte e che ha rappresentato nel Consiglio di, dando voce a chi, con il proprio lavoro, fa vivere quotidianamente il Servizio Pubblico". La Presidente Rai Marinella Soldi e l'Amministratore Delegato Roberto Sergio si fanno interpreti del grande cordoglio del Consiglio die di tutti i lavoratori Rai per la morte di. "Nel suo ruolo didi ...

Riccardo Laganà aveva 48. Èper un arresto cardiaco.La notizia, rimbalzata sui social e riportata da alcuni quotidiani, ha provocato commozione e ricordi. La musica napoletana è in lutto. Èa 83, compiuti a maggio scorso, Peppino Gagliardi. Il decesso nella sua abitazione di Roma. Protagonista soprattutto a cavallo tra gli'60 e '70 ma capace di lasciare il segno anche in ...Lutto in Rai. E' scomparso improvvisamente questa notte per un arresto cardiaco il Consigliere di amministrazione Riccardo Laganà. Sgomento e commozione tra i dipendenti Rai di cui Laganà era il ...

Morto Robbie Robertson, il leader della Band scompare a 80 anni la Repubblica

Il cordoglio Rai per la scomparsa del consigliere Riccardo Laganà. Soldi e Sergio: "Grande dolore per perdita di un uomo votato ad azienda".È morto Riccardo Laganà. Nato a Roma nel 1975, perito industriale capotecnico in elettronica e telecomunicazioni ed esperto in linee di telecomunicazioni e impianti, nel luglio ...