Morte Luca Ruffino | l' autopsia conferma | non soffriva di gravi malattie

Alessio Desogus, il ventunenne pastore di Quartu finito a Uta perchè accusato di avere accoltellato aMameli, il 35enne di Capoterra morto ieri all'ospedale Brotzu, era già noto alle forze dell'ordine e alla giustizia. Ci sono almeno due episodi dove compare anche lui, in un caso ancora ...I soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili : per il bagnante, nonostante la prontezza del personale medico, non c'è stato nulla da fare , se non constatarne laCeccacci...Ruffino non soffriva di gravi malattie. L'autopsia, eseguita nell'istituto di medicina legale di Milano, ha confermato quanto ricostruito dagli inquirenti che stanno indagando sulladel ...

Morte Luca Ruffino, il giallo del suicidio e i nodi da sciogliere. Accertamenti su pc e telefonini IL GIORNO

"Oggi ci ha lasciati una persona appassionata di politica che ha dato molto alla comunità valdostana. Con la sua capacità di dialogo Enzo ha rappresentato quell'anima popolare di grande radicamento ...L’autopsia ha confermato che Luca Giuseppe Reale Ruffino non aveva alcuna grave malattia. La Procura continua a indagare per istigazione al suicidio sulla morte del presidente di Visibilia.