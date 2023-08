Morte della turista americana | le novità dell’inchiesta

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAnche i titolari dell’azienda Daily Luxury Boat di Massa Lubrense, proprietari del gozzo Aprea che ha investito il veliero Tortuga lo scorso 3 agosto, causando lastatunitense Adrienne Vaughan, sono stati iscritti nel registro degli indagati nell’ambitocon la quale la capitaneria di porto di Salerno e la procura guidata da Giuseppe Borrelli stanno cercando di fare piena luce sulle responsabilità dell’omicidio e del naufragio colposo. Un atto dovuto quello dell’iscrizione nel registro degli indagati per consentire ai titolari dell’impresa per la quale lavorava lo skipper alla guidabarca dove Adrienne con la famiglia, in vacanza in costiera Sorrentino, era in giro quando c’è stata la collisione, di nominare un consulente di parte per i ...