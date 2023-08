Morta Michela Murgia | tumore | ricovero e condizioni aggravate

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 10 agosto 2023) Èa 51 anni: era malata da tempo e aveva rivelato nei mesi scorsi di essere affetta da un carcinoma renale al quarto stadio. Aveva scelto di vivere in maniera pubblica la sua malattia raccontandosi anche sui suoi profili social. Nata a Cabras, in Sardegna, nel 1972,prima di dedicarsi alla scrittura ha svolto molti mestieri, tra cui l'insegnante di religione nelle scuole e la dirigente di una centrale termoelettrica. Militante di Azione Cattolica, ideò uno spettacolo teatrale rappresentato a Loreto a conclusione del pellegrinaggio dell'Azione Cattolica nel 2004, al quale assistette papa Giovanni Paolo II. IN AGGIORNAMENTO