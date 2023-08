Morta l' attrice Antonella Lualdi | aveva 92 anni

ROMA - E'all'età di 92 anni l'Antonella Lualdi. Nata a Beirut il 6 luglio del 1931, dopo una gavetta teatrale durata 5 anni Lualdi, il cui vero nome era Antonietta De Pascale, a 19 anni compare ...E'l'Antonella Lualdi, una splendida signora del cinema italiano. La notizia dal fratello Carlo contattato dall'ANSA. 92 anni, Lualdi era ricoverata in un ospedale fuori Roma, precisa Carlo,...13.12 Cinema, èAntonella Lualdi E'l'Antonella Lualdi, splendida signora del cinema italiano. Aveva 92 anni. Era ricoverata in ospedale fuori Roma. Nata in Libano, divenne popolarissima negli anni '50 e '60. Aveva sposato ...

È morta Antonella Lualdi, l'attrice aveva 92 anni la Repubblica

È morta l’attrice Antonella Lualdi, una splendida signora del cinema italiano. La notizia dal fratello Carlo contattato dall’ANSA. 92 anni, Lualdi era ricoverata in un ospedale fuori Roma, precisa… Le ...Insieme al marito frequentava Federico Fellini e Giulietta Masina quando soggiornavano nella casa di Fregene. Totò la corteggiò in modo discreto, Alberto ...