Morta a 14 anni la controversa star dei social Lil Tay | ma è giallo sulla scomparsa | che cosa ha dichiarato l’ex manager

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) LadeiLil Tay èa 14, ma è. A darne il triste annuncio uno dei membri della famiglia che in totale anonimato sul profilo Instagram dell’influencer ha scritto: “È con il cuore pesante che condividiamo la devastante notizia della morte improvvisa e tragica della nostra amata Claire (Claire Hope, questo il suo vero nome, ndr). Non abbiamo parole per esprimere la perdita insopportabile e il dolore indescrivibile”. A esser morto, però, è anche il fratello 21enne Jason Tian. Le cause dei decessi non sono state rese note. “Durante questo periodo di immenso dolore, chiediamo gentilmente privacy, poiché le circostanze che circondano Claire e la morte di suo fratello sono ancora oggetto di indagine“. A dare qualche indizio in più, come riportato dal ...