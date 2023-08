++ Moody' s | la tassa sulle banche è negativa per il settore ++

(Di giovedì 10 agosto 2023) La nuovasugli extra profitti "è credit negative" per il: è la conclusione degli analisti di's. Secondo i calcoli proforma su cinqueche rappresentano oltre il 60% del ...

La nuovasugli extra profitti "è credit negative" per il settore: è la conclusione degli analisti di's. Secondo i calcoli proforma su cinque banche che rappresentano oltre il 60% del margine di ...Laspagnola L'Italia - sottolinea's - sta seguendo altri paesi europei che hanno imposto tasse simili sui loro sistemi bancari, come Spagna, Ungheria e Repubblica Ceca. La Spagna, ad ..."Normalizza ulteriormente unache danneggia la sostenibilità delle banche nazionali in Europa ... leggi anche Declassamento USA (di nuovo):'s taglia il rating di 10 banche americane Tasse ...

Moody's boccia la tassa sulle banche: «Negativa per il settore» Il Sole 24 ORE

La nuova tassa sugli extra profitti "è credit negative" per il settore: è la conclusione degli analisti di Moody's. Secondo i calcoli proforma su cinque banche che rappresentano oltre il 60% del margi ...MILANO (Reuters) - La nuova tassa sul margine di interesse delle banche proposta dal governo è 'credit negative' per il settore in quanto abbasserà sensibilmente gli utili netti degli istituti. E' qua ...