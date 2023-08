'Margini ingiusti', li ha definiti così Giorgia Meloni, gli utili incassati dalle banche in questi mesi di rialzi continui della Bce dei tassi d'interesse ma il mondo bancario non ha gradito la mossa ...Nuovo vincolo per le banche La nuova tassa bancaria - prosegue il rapporto di's - andrebbe ad aggiungersi a una serie di altri vincoli alla redditività delle banche italiane, come la modesta ...'Ridurrà il reddito netto', spiega l'agenzia di rating. Critico anche il Financial Times: con questa mossa il governo italiano perde la credibilità che stava acquisendo Sullo stesso argomento: A ...

Moody's boccia la tassa sulle banche: «Negativa per il settore» Il Sole 24 ORE

“Ridurrà il reddito netto”, spiega l’agenzia di rating. Critico anche il Financial Times: con questa mossa il governo italiano perde la credibilità che stava acquisendo ...Telecom Italia guadagna oltre il 4% nella prima parte della seduta borsistica di oggi: il mercato scommette sull'accordo con KKR per la cessione della rete ...