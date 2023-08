(Di giovedì 10 agosto 2023) Lasugli extraprofitti dellecontenuta del decreto legge Omnibus del governo è “credit negative” per il. E’ quanto affermano gli esperti di’s in un...

's, invece, rimane sul livello massimo di AAA. Gli effetti della decisione di Fitch si sono subito riversati sui mercati finanziari con i listini asiatici che hanno chiuso in negativo e le Borse ...'s, invece, rimane sul livello massimo di AAA. Gli effetti della decisione di Fitch si sono subito riversati sui mercati finanziari con i listini asiatici che hanno chiuso in negativo e le Borse ...

Moody's boccia la tassa sulle banche: «Negativa per il settore» Il Sole 24 ORE

La tassa sugli extraprofitti delle banche contenuta del decreto legge Omnibus del governo è “credit negative” per il settore. E’ quanto affermano gli ...NEW YORK. Fitch taglia il rating degli Stati Uniti a AA+ da AAA. L'outlook è stabile. E' quanto si legge in una nota. i Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che ...