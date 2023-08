Monza | droga all' interno del locale | chiude per 30 giorni bar a Vimercate

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) Milano, 10 ago. (Adnkronos) - Il questore della provincia die Brianza Marco Odorisio ha disposto la chiusura per 30di un bar diper motivi di sicurezza pubblica. Ad eseguire il provvedimento, questa mattina, agenti della questura die della Brianza, della divisione polizia amministrativa e di sicurezza, e carabinieri della stazione di. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un controllo straordinario avvenuto lo scorso 21 luglio durante il quale è stata rinvenuta e sequestrataall'del bagno e dietro una fioriera vicina ai tavolini, all'esterno del bar. La sostanza, suddivisa in involucri di cellophane, era in dosi confezionate e pronte per essere spacciate. Nel corso del controllo, inoltre, sono stati ...