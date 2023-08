Monteverde – Controllo anti-degrado in tutto il quartiere

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 agosto 2023) Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato suil territorio di Roma. Questa volta il serviziosi è svolto in zona. Così come concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, su indicazione del Ministro dell’Interno, nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato del XII Distretto, in collaborazione con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, della Sezione Operativa – Ufficio di Gabinetto, delle Nibbio e di alcune unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Mobile, del Compartimento Polizia Ferroviaria Lazio, unitamente agli uomini della Polizia Roma Capitale XII Gruppo, dell’AMA, di ACEA/ARETI e del Servizio Giardini del comune di Roma, hanno ...