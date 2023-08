Monopoli | ad 85 anni | quattro chilometri a nuoto per il contrasto alla violenza contro le donne Iniziativa di sensibilizzazione di Vitantonio Colucci

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 10 agosto 2023) Di seguito il comunicato: Il mare mosso e le forti correnti di maestrale non hanno fermato il Grand’Uff. Barone, fondatore e presidente sin dal 1967 del Gruppo industriale Plastic-Puglia: l’imprenditore è stato protagonista questa mattina, a 85di età, di una maratona natatoria di 4 km in mare aperto per dire un forte e deciso “no”le. Un messaggio che il Barone ha voluto lanciare, con la sua impresa sportiva, per sensibilizzare le coscienze su un drammatico fenomeno che solo nel 2023 è costato la vita a 70, per lo più uccise da partner o ex partner. «E’ necessario – ha detto il Baroneal termine dell’impresa – sensibilizzare l’opinione pubblica, far rispettare le leggi ...