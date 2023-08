Monfils continua a regalare prodezze | il dritto a 188 km h lascia fermo Tsitsipas VIDEO

(Di giovedì 10 agosto 2023) Gaelnon molla. Tanti infortuni, eppure a 36 anni in quelle sporadiche apparizioni sul tour riesce aspettacolo e anche ad essere competitivo. Lo dimostra la vittoria ai danni di Stefanosottenuta a Toronto con la ciliegina sulla torta di questo potenteche ha toccato i 188 km/h. SportFace.

a perdere pezzi importanti la parte alta del tabellone nel Masters 1000 di Toronto 2023 . Dopo l'eliminazione decisamente a sorpresa di Stefanos Tsitsipas per mano del redivivo Gael, ...Galarneau non si fa distrarre ea tirare fuori dal cilindro dritti sull'incrocio che ben compensano la scarsa efficacia del servizio: così fino al trenta pari del settimo gioco, quando l'...il momento d'oro di Taylor Fritz che mette a segno, nell'arco di poche ore, una non facile ... alla ripresa, il terzo e decisivo set della sfida interrotta con Gael(64 16 63 lo score) ...

Wimbledon 2023: continua la partita dell'amore tra Elina Svitolina e ... Olympics

Gael Monfils sta tornando a livelli altissimi, ma resta la pesante battuta d'arresto del n. 4 del mondo Stefanos Tsitsipas dopo la riunione con Philippoussis. Va anche peggio a Sascha Zverev contro Da ...Cori Gauff continua il suo momento magico sul cemento sfoderando un'altra grande prestazione contro Boulter. Esordio in chiaroscuro per Iga Swiatek contro Karolina Pliskova ...