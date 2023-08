Mondiali femminili 2023 | due turni di squalifica per James | calpestò l’avversaria Alozie

(Di giovedì 10 agosto 2023) La calciatrice dell’Inghilterra, Lauren, ha ricevuto due giornate didalla Fifa in seguito all’episodio che la coinvolse agli ottavi di finale deicontro la Nigeria, quandovolontariamenteMichelle, che era finita a terra. In quel matchfu espulsa dopo che il Var aveva richiamato l’arbitra honduregna Melissa Borjas alla quale era sfuggito l’episodio. Lauren, sorella minore di quel Reeceche gioca anche lui in nazionale inglese e nel Chelsea, aveva poi chiesto scusa via social. La ct delle ‘leonesse’, Sarina Wiegman, invece, aveva spiegato che la sua giocatrice aveva “perso letteralmente perso la testa”. Adesso ...

La nazionale femminile di calcio degli Stati Uniti non era mai uscita agli ottavi di finale di un Mondiale . La peggior prestazione di sempre della squadra arriva dopo due Coppe del Mondo vinte. Tutto ...I consigli del giorno 11 agosto 2023 sono dedicati ai trentaduesimi di finale della Coppa Italia e ai quarti di finale deiVenerdì 11 agosto si giocano le gare valide per i trentaduesimi di Coppa Italia e quelle valevoli per i quarti di finale dei. I pronostici di oggi riguardano ..."Gli Usa parlano troppo". A quattro anni dalla sconfitta nella finale deidi calciodel 2019, l'Olanda si gode la propria rivincita sugli Usa che sono fuori dalla competizione iridata in corso in Australia e Nuova Zelanda. Fanno troppe chiacchiere e pochi ...

Grande vittoria per gli azzurri ai mondiali di nuoto con gli atleti paralimpici: l’Italia è di nuovo campione del mondo con 26 ori e 52 medaglie totali.Glasgow – Arriva un’altra preziosa medaglia per l’Italia ai Mondiali di Ciclismo, in svolgimento a Glasgow. Nella gara a cronometro femminile della categoria Juniores, Federica Venturelli è salita sul ...