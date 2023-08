Mondiali di Ciclismo | Venturelli è bronzo nella categoria Juniores | “Ottimo risultato”

(Di giovedì 10 agosto 2023) Glasgow – Arriva un’altra preziosa medaglia per l’Italia aidi, in svolgimento a Glasgow.gara a cronometro femminile della, Federicaè salita sul terzo gradino del podio. Giovanissima la diciottenne tricolore che ha firmato il tempo di 20’00?81, a 29?30 dalla vincitrice, l’australiana Wilson Haffeden Felicity. Argento per la britannica Isabel Sharp: “Gara dura, soprattutto la parte finale – ha commentato in sala stampa l’Azzurra, come riporta la nota di feder.it -. Conosco bene Isabel, con la quale mi capita di confrontarmi numerose volte, mentre l’australiana è stata una sorpresa. Sicuramente puntavo al podio e anche unè un. Non mi ...

... è Lorenzo Milesi , ventunenne di San Pellegrino Terme che ieri - mercoledì 9 agosto - si è portato a casa il meritato titolo di campione del mondo nella categoria Under 23 aididi ...Altra medaglia per l'Italia aidi. Dopo l'oro di Lorenzo Milesi nella prova a cronometro Under 23 maschile, Federica Venturelli ha conquistato il bronzo nella gara femminile. Venturelli sul podio, cronometro a ...Federica Venturelli vince la medaglia di bronzo ai campionati del mondo di Glasgow nella cronometro Under 23. La 18enne lombarda completa i 13,4 km del percorso in 20 , chiudendo alle spalle dell'...

Mondiali - Lorenzo Milesi da urlo: oro nella crono! Demolisce la rampa di Stirling: rivivi il finale della cronometro Eurosport IT

Altra medaglia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo. Dopo l'oro di Lorenzo Milesi nella prova a cronometro Under 23 maschile, Federica Venturelli ha conquistato il bronzo nella gara femminile. Dopo il ...Glasgow, 10 ago. – (Adnkronos) – Federica Venturelli vince la medaglia di bronzo ai campionati del mondo di Glasgow nella cronometro Under 23. La 18enne lombarda completa i 13,4 km del percorso in 20' ...