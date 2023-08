Mondiali ciclismo 2023 | ottavo giorno | italiani in gara oggi 10 agosto

(Di giovedì 10 agosto 2023) (Adnkronos) –deididi Glasgow. Dopo l'oro di ieri di Lorenzo Milesi nella prova a cronometro, categoria under 23?, continua il percorso degliin. Come di consueto, le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1, diretta streaming su Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN a partire dalle 12.15 ora italiana.su strada Cronometro individuale juniores femminile (Federica Venturelli, Alice Toniolli), ore 12.15 Cronometro individuale élite femminile (Vittoria Guazzini, Alessia Vigilia), ore 14.40 Mountain bike Cross country juniores femminile (Valentina Corvi, Elisa Lanfranchi, Giada Martinoli, Marika Celestino), ore 14.40 Cross country juniores maschile (Elian ...

Tutto pronto per la cronometro elite femminile disu strada deidi Glasgow 2023 , prima storica rassegna iridata unificata di tutte le discipline della bicicletta in programma da giovedì 3 a domenica 13 agosto. La prova contro il ...A Glasgow continuano idisu strada con la cronometro femminile. Nuovo impegno per l'Italbasket di Gianmarco Pozzecco, che sfida la Grecia in un altro test in vista dei prossimi ...La diretta testuale live della cronometro elite femminile disu strada deidi Glasgow 2023 , prima storica rassegna iridata unificata di tutte le discipline della bicicletta in programma da giovedì 3 a domenica 13 agosto. La prova contro il ...

Mondiali - Lorenzo Milesi da urlo: oro nella crono! Demolisce la rampa di Stirling: rivivi il finale della cronometro Eurosport IT

Sfortunata la prova dell'Azzurra che nell’ultima gara, la corsa a eliminazione, è caduta a causa di un urto con un’altra concorrente. Rimasta a terra, ha perso due giri, con conseguente privazione di ...Medaglia d’oro quasi inaspettata per l’Italia nei Mondiali di ciclismo su strada di Glasgow. Gli azzurri trionfano nella Cronometro Under 23 con Lorenzo Milesi. L’azzurro chiude con il tempo di 43’00’ ...