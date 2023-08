Mondiali atletica 2023 | staff Jacobs | “Nessun allarme o mistero | sarà al raduno e in gara”

(Di giovedì 10 agosto 2023) (Adnkronos) – “per Marcell. Ha fatto gli ultimi controlli come da programma e nel fine settimana raggiungerà gli azzurri alin vista dei”. Lo spiegano all’Adnkronos dall’entourage dello sprinter azzurro, Marcell, campione olimpico a Tokyo, dopo i dubbi sollevati da alcuni media in questi giorni sulle sue condizioni in vista deidia Budapest dal 19 agosto. “Marcell sta cercando di trovare la miglior forma possibile per i, sta lavorando duramente. Si è affidato al professor Hans Mueller ed era previsto un ultimo controllo a Monaco prima di rientrare. In questo periodo ha fatto la spola tra Monaco e Roma allenandosi e nello stesso tempo ...

Elena Vallortigara non sarà in gara aididi Budapest, in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto. Il bronzo iridato nel salto in alto dovrà rinunciare alla rassegna 'per motivi sanitari legati a un problema fisico ...'Gimbo' rappresenterà l'Italia in occasione deididi Budapest in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto . La foto come un 'portafortuna' Ironia della sorte , i due si erano ...... Marcell Jacobs, campione olimpico a Tokyo, dopo i dubbi sollevati da alcuni media in questi giorni sulle sue condizioni in vista deidia Budapest dal 19 agosto. 'Marcell sta ...

Atletica, lo staff di Marcell Jacobs rassicura: "Sarà ai Mondiali di Budapest!" OA Sport

Elena Vallortigara non parteciperà ai Mondiali 2023 di atletica leggera, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. L'azzurra non si presenterà nella capitale magiara per difende ...La domanda è la seguente: che Marcell Jacobs vedremo in vista dei prossimi Mondiali di atletica (19-27 agosto) Nei fatti, il ricordo del campione olimpico dei 100 metri è fermo alla prestazione incol ...