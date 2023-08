Moda e tagli capelli | il top cropped in denim di Antonella Fiordelisi e la chioma lunga

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 10 agosto 2023) I look disono la giusta ispirazione per molte donne. Ad esempio nell'ultimo periodo ha indossato un topin. Si può copiare anche il suolunghi, per uno stile molto femminile. Adesso è arrivato il momento giusto per scoprire le novità da sfoggiare nella parte finale dell'estate 2023. Novitàfine estate 2023 Recentementeha indossato dei pantaloni in jeans. Precisamente si tratta di un modello cinque tasche, a sigaretta e con la vita bassa. I pantaloni sono realizzati con un lavaggio scuro. La modella ha abbinato un topine anche questo è realizzato con lo stesso lavaggio dei pantaloni. Il capo in questione è molto aderente, ed è ...