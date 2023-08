Mission | Impossible - Dead Reckoning Parte 1 | Tom Cruise ha indossato una parrucca durante i reshoot

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il regista Christopher McQuarrie ha raccontato qualche segreto delle riprese di1 svelando che Tomha dovuto indossare una. Il regista di1 ha svelato che Tomhaunain alcunidel film. Christopher McQuarrie, intervistato dal podcast Empire Spoiler Specials, ha infatti commentato e analizzato il lavoro compiuto sul set della nuova avventura di Ethan Hunt. Non proseguite con la lettura se non volete sugli eventi raccontati nel film. I commenti di McQuarrie Il regista di ...

Mission: Impossible 7, Paul Schrader: "Una scemenza così noiosa poteva scriverla un'intelligenza artificiale" Movieplayer

