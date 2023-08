Miss Italia | morto Gerry Stefanelli | organizzatore del concorso in Toscana

... su iniziativa del vescovo Marimo, era servito per dare vita nel maggio scorso al fondo "Insieme per ripartire", gestito […] Cultura e Spettacoli Imperia e provincia In Primo Piano,...Gerry Stefanelli, da 44 anni responsabile diper la Toscana e organizzatore delle selezioni regionali della kermesse, è morto ogg. Aveva 73 anni. Ha accusato un malore nel suo ufficio di Montecatini Terme intorno alle 14. E' ...Mamma Italiana' sostiene 'Arianne' associazione onlus per la lotta all'endometriosi, una malattia cronica, progressiva e invalidante, ancora poco conosciuta, che incolpisce quasi 4 ...

Miss Italia: a Senigallia la tappa delle finali regionali Vivere Senigallia

La studentessa cavese sarà in Abruzzo a fine mese per partecipare all’atto conclusivo di uno tra i concorsi di bellezza più importanti in Italia con oltre 30 anni di storia alle spalle ...Il decesso, causato da un improvviso malore, è avvenuto nel pomeriggio, poco prima delle 14, nell’ufficio in cui lavorava a Montecatini Terme (Pistoia). Inutili i tentativi di salvarlo da ...