Misiani | «Finora hanno fatto muroe provato a dividerci I 9 euro all’ora servono»

Ma per ora solo la Spagna ha una tassa simile, adottata da inizio anno, e cheha portato ... Antonio, responsabile economico del Pd, lo stesso: "Il Partito democratico da settimane ...Crede che, alla fine, diventerà legge: "sul salario minimo governo e maggioranza hanno fatto melina, rinviando tutto a settembre. Non so come andrà a finire questa vicenda: la destra ...... vicepresidente della commissione Trasporti, e Antonio, responsabile nazionale Economia, ..., sembra che il governo abbia fatto finta di non accorgersi di questa problematica, ma ora è il ...

Misiani: «Finora hanno fatto muro e provato a dividerci. I 9 euro all’ora servono» Corriere della Sera

Il senatore pd: «Finora la Meloni e la maggioranza hanno fatto muro, fino ad arrivare a presentare un emendamento soppressivo che poi hanno evitato di votare» ...Pil, reddito di cittadinanza, Pnrr e salario minimo. I temi economici tengono banco nel dibattito pubblico. Per la rubrica Il bianco e il nero ne abbiamo parlato con il senatore Antonio Misiani, ...