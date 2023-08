Mini call veloce | tutto quello che c’è da sapere Le risposte alle vostre domande QUESTION TIME con Cozzetto Anief VIDEO

Continua laveloce per gli aspiranti delle GPS che vogliano partecipare alle assunzioni sui posti disponibili in altre province, seguendo la procedura prevista dal DL44/2023. La domanda, facoltativa, ...Il 15 Agosto ilCenter Ambientale 800 - 212607 resterà chiuso come pure i Punti Ambiente ...//servizi.irenambiente.it Restano attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le Ecostation e leEcostation ...Fino all'11 agosto è possibile partecipare allaveloce sul sostegno, la procedura avviata quest'anno per la prima volta una volta conclusa l'assegnazione da GPS sostegno prima fascia. Data la novità le domande sono tante. Ad esempio in ...

Mini call veloce docenti sostegno GPS: domanda fino all’11 agosto ore 9. Come si compila la domanda [GUIDA e risposte ai quesiti] Orizzonte Scuola

Le domande della mini call veloce sul sostegno sono partite il 9 agosto e i candidati stanno sperando di trovare una possibilità di assunzione tramite questa nuova procedura.Il docente che dopo aver presentato la domanda per la “mini call veloce” dovesse decidere di rinunciare, può farlo comunicando, entro le ore 9 dell’11 agosto, all’ufficio scolastico la volontà di non ...