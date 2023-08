Minacce a Biden | ucciso un uomo in un blitz dell’Fbi

(Di giovedì 10 agosto 2023) (Adnkronos) – Undello Utah è statodurante uncondotto dall’Fbi in relazione a un’indagine su presuntecontro il presidente Joe. Lo ha riferito Abc News, citando due funzionari informati sul caso. La sparatoria è avvenuta intorno alle 6.15 ora locale a Provo, poco a sud di Salt Lake City. Secondo una delle fonti, citate dall’emittente, le indagini sono iniziate ad aprile ed i servizi segreti sono stati informati dall’Fbi a giugno. Oltre a post sui social minacciosi, il sospetto aveva lasciato intendere on line di voler passare ai fatti. Leerano ritenute “credibili”, ha detto un funzionario. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Gli agenti federali si sono presentati alla sua abitazione questa mattina con un mandato di perquisizione dopo che l'uomo aveva postato onlinenei confronti del presidente Joee di ...Un uomo dello Utah è stato ucciso durante un blitz condotto dall'Fbi in relazione a un'indagine su presuntecontro il presidente Joe. Lo ha riferito Abc News, citando due funzionari informati sul caso. webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI Ti ...C., i cui residenti hanno votato in stragrande maggioranza per Joe, il loro assistito non potrebbe avere un processo neutrale. Ovviamente non hanno fatto la stessa obiezione nel processo dei ...

Usa, minacce di morte a Biden: uomo ucciso dall'Fbi Adnkronos

Un uomo è rimasto ucciso durante un raid dell'Fbi nello Utah. Gli agenti federali si sono presentati alla sua abitazione questa mattina con un mandato di perquisizione dopo che l'uomo aveva postato on ...“Le minacce alla sicurezza militare della Federazione Russa si sono moltiplicate nelle direzioni strategiche occidentali e nord-occidentali, un grave fattore destabilizzante è rappresentato dall’adesi ...