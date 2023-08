Milano | un arresto al parco Montanelli per cinque violenze sessuali

(Di giovedì 10 agosto 2023)donne, fra cui una minorenne, lo hanno denunciato per molestie subite neldi via Palestro, a, tra il 20 giugno e il 24 luglio. L'uomo, un 34enne nato in Camerun, è stato arrestato oggi dagli agenti del Nucleo Problemi del Territorio della Polizia locale per presunta violenza sessuale aggravata. Sempre uguale la modalità delle molestie subite, secondo il racconto delle donne che lo hanno denunciato: l'uomo, nascosto nel verde, richiamava l'attenzione delle potenziali vittime, talvolta pedinandole e spesso toccando le loro parti intime.

Un arresto al Parco Montanelli di Milano per 5 violenze sessuali Agenzia ANSA

Quattro donne e una minore hanno denunciato di essere state molestate da un uomo nei Giardini Montanelli di Milano ...Il 34enne è stato denunciato per molestie sessuali subite al Parco Montanelli di via Palestro a Milano. Sono cinque le donne, fra cui una minorenne, che tra il 20 giugno e il 24 luglio ...