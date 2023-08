Milano | maxi furto da Hermès | rubate borse per 90mila euro

(Di giovedì 10 agosto 2023) E' successo nel magazzino dello store di via Montenapoleone. La scoperta fatta per caso dai responsabili del negozioda, a, dove nel magazzino dello store di via Montenapoleone sono statequattroper un valore complessivo di circa. La scoperta è stata fatta per caso dai responsabili del negozio, che il 7 agosto scorso hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri di via Moscova. Non è stato ancora chiarito l’esatto momento in cui è stato compiuto ile chi siano i responsabili. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’accaduto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

