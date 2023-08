I milanesi sono i guidatori che pagano le multe più alte in Italia, nel 2022 - hanno calcolato Facile.it - Assicurazione.it - la spesa procapite è stata di 174 euro e, esaminando i rendiconto dei ...L'ordine della fucilazione provenne dai comandi tedeschi, che occupavano laormai da quasi un ..., l'eccidio e il "contrappasso"" (Donzelli, 2020) " e quello di Elisabetta Colombo, Anna ...... ha spiegato cosa intende fare il governo per aumentare il numero di taxi nelle grandi, ... Unica eccezione forsedove anche Regione pone veti. Non è detto che rivendichi la stessa ...

Milano la città che incassa più multe, 194 milioni nel 2022 - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA