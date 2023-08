Milano | furto da 90mila euro nella boutique di Hermès in via Montenapoleone

(Di giovedì 10 agosto 2023)danel magazzino del negozio della maisonin via. La refurtiva è di 4 borse, tra cui una Birkin Himalaya in pelle di alligatore che da sola ha un costo pari a 50mila. Le quattro borse sottratte sono state sostituite con altre borse della collezione di, ma di valore inferiore. La scoperta delè avvenuta lunedì 7 agosto, durante le operazioni di inventario e controllo delle merci in stoccaggio nel magazzino della. I responsabili del negozio hanno dunque sporto denuncia alla caserma dei carabinieri di via Moscova. Gli agenti si sono recati sul posto per i rilievi del caso e non sono stati individuati segni di effrazione. Al momento gli ...

Milano, furto da Hermes: rubate borse per 90mila euro TGCOM

