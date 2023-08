Milan | Messias verso l'addio c'è l'accordo col nuovo club

Il Genoa prepara il colpo Juniordal: superata la doppia concorrenza di Torino e Besiktas per il brasiliano Il Genoa si avvicina a Junior. L'esterno brasiliano delpotrebbe arrivare ai rossoblu. Secondo ...Juniora un passo dal Genoa. Ile il club rossoblù stanno definendo in queste ore la formula dell'operazione e le cifre della stessa, ma il brasiliano è davvero vicino a iniziare una nuova ......i roboanti colpi in entrata i rossoneri si concentrano anche sul fronte giocatori in uscitaIl... Junior(Lapresse) - calciomercato.itE una cessione sta per arrivare. Juniorlascerà ...

Sky - Genoa, vicino l'arrivo di Messias dal Milan: si ragiona sul prestito con obbligo. Domani le visite Milan News

Il Milan potrebbe fare un altro colpo a centrocampo: nel mirino non solo Nicolas Dominguez, spunta anche un giocatore del Porto.Genova, 10 ago. - (Adnkronos) - Junior Messias a un passo dal Genoa. Il Milan e il club rossoblù stanno definendo in queste ore la formula dell’operazione e le cifre della stessa, ma il brasiliano è d ...