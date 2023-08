Milan | la difesa è un problema | servono rinforzi Lo scudetto lo vince chi prende meno gol

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ci vorrà tempo per vedere il miglior, perché è cambiato molto rispetto all’anno scorso. Ma intanto sono tutti...

...il trentenne Rade è il centrocampista titolare su cui Mister Pioli si affida per portare ila ... oltretutto al minimo salariale, ma poco congeniale nella posizione davanti allae a Monza ...... consapevole della necessità di inserire un elemento indopo aver messo Leonardo Bonucci ... Un giocatore, valutato anche da altre squadre italiane tra cui il, che sembra destinato a ......di agosto con i 'Compiti di Ferragosto' per Inter e: 'Inzaghi vince a Salisburgo. Sommer stecca la prima. Centravanti: avanti Taremi' si legge sui nerazzurri. Per i rossoneri invece: 'La...

Difesa, gol, spirito, singoli: a che punto è il nuovo Milan La Gazzetta dello Sport

Ci vorrà tempo per vedere il miglior Milan, perché è cambiato molto rispetto all’anno scorso. Ma intanto sono tutti convinti, a cominciare da Pioli, che la squadra sia stata rinforzata dopo la fallime ...Occhio al mercato in uscita per il Milan, che dopo gli acquisti pensa alle cessioni. Un calciatore lascia i rossoneri a titolo definitivo.