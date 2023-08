Milan | Giroud zittisce le critiche | 'Lavoro duro per arrivare pronto al 21'

COLOMBO NEL- Dall'altra parte c'è il, che per ora lo considera la prima alternativa ae Okafor al centro dell'attacco rossonero (l'ex Salisburgo può fare anche l'esterno d'attacco ......quel poco del tesoretto che è rimasto su un attaccante con caratteristiche più simili a, che ... soprattutto con Dominguez che non aspetta altro che una chiamata dale per questo sta ......in ottica. Le recenti prove amichevoli della squadra di Stefano Pioli hanno infatti evidenziato la necessità di una punta centrale di peso che possa rappresentare una reale alternativa a

Milan, acciaccati Giroud e Theo: le condizioni Fantacalcio ®

A poco più di una settimana dall'inizio del campionato Lorenzo Colombo è ancora nella rosa del Milan. Rientrato dal prestito al Lecce dove si è conquistato il posto da titolare chiudendo la prima stag ...Gli obiettivi non sono stati definiti. Veliz è un giocatore del Tottenham ma il profilo deve essere simile. Giovane, con costi contenuti e di grande prospettiva per crescere alle spalle di Giroud.