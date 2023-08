Milan | c'è un piano per valorizzare Colombo | la scelta sul prestito

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Trattativa lampo, quella tra Genoa eper portare Junior Messias a disposizione di mister Alberto Gilardino. Già domani l'ala mancina brasiliana classe 1991 - con all'attivo 51 presenze e 10 gol rossoneri - sosterrà le visite ...La classifica provvisoria degli abbonamenti (* dati definitivi)42.000 * Inter 42.000 * Roma 40.000 * Lazio 26.150 (chiusura 13 agosto, ore 19) Genoa 26.000 (chiusura 11 agosto) Napoli 24.000 (...C'è tanta curiosità nel, l'Inter è rimasta forte e il Napoli rimane la squadra da battere e ... Allegri deve dare risposte suldel gioco. Non si può vedere la Juve giocare come l'abbiamo ...

Giroud fatica Il piano del Milan per gestirlo e fare anche gol La Gazzetta dello Sport

MILANO Prosegue l’attuazione degli interventi del Piano Lombardia, il programma di investimenti per le opere pubbliche voluto dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. La Giunta ...A poco più di una settimana dall'inizio del campionato Lorenzo Colombo è ancora nella rosa del Milan. Rientrato dal prestito al Lecce dove si è conquistato il posto da titolare chiudendo la prima stag ...