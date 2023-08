Migranti | nuovi sbarchi a Lampedusa | in 24 ore più di 1 600 arrivi

(Di giovedì 10 agosto 2023) Migliorate le condizioni meteorologiche e con il mare calmo, flotte di barchini, carichi di, sono tornati a salpare dalla Tunisia e dalla Libia verso le coste italiane. Quarantadue, con un totale di 1.604 persone, glia partire dalla mezzanotte. Quattro tunisini sono giunti direttamente al molo commerciale e sono stati bloccati dalla polizia; altri 16 sono stati rintracciati invece, all'alba, in via Roma, davanti la caserma dei carabinieri: hanno riferito d'essere stati trasbordati sulla costa da un peschereccio libico che ha poi ripreso il largo. Ieri, a, c'erano stati 14 approdi - quattro dei quali a Cala Palme, Cala Croce, Cala Galera e molo Madonnina - con un totale di 436 persone. Gli sbarcati si sono detti originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, ...

La Sicilia è la regione con il più alto numero di sbarchi Isbarcati in Italia nel 2023 potrebbero raggiungere quota 100mila entro la fine del mese di agosto. In base ai dati diffusi dal ...... sono oltre duemila imorti o dispersi dall'inizio dell'anno. L'aumento dei decessi è ... di fornire alla guardia costiera tunisina 17 motovedette rimesse in efficienza con...In un Paese poverissimo, il transito dinella reg ione di Agadez alimentava un'elementare ... e questo comporterà probabilmenteinvestimenti nella militarizzazione del remoto confine tra ...

Torna il bel tempo a Lampedusa e riprendono gli sbarchi: sono stati quasi 1300 i migranti che hanno toccato terra sull'isola siciliana in 24 ore ...Solo nel mese di luglio oltre 23mila persone sono partite dalla Tunisia verso l’Italia. Tunisi e Tripoli hanno raggiunto un accordo per i migranti abbandonati nel deserto ...