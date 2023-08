Migranti | nuovi sbarchi a Lampedusa | 578 persone arrivate sull' isola

(Di giovedì 10 agosto 2023) Sono 578 igiunti, a partire dalla mezzanotte, a. Due gli approdi direttamentea terraferma: 4 tunisini sono arrivati al molo commerciale e sono stati bloccati dalla polizia; altri 16 sono stati rintracciati invece, in via Roma davanti la caserma dei carabinieri. Questi ultimi sostengono d'essere stati trasbordatia costa da un peschereccio libico che ha poi ripreso il largo.

... infatti crescono le attenzioni nei nostri confronti e ci sarannoingressi ai primi di ... A preoccupare è anche il Niger, da cui partono flussi diche potrebbero ingrossarsi. "Siamo stati ...Nel taglio basso spicca il naufragio del barcone a Lampedusa ('Iabbandonati in mare'). Nel fondo spazio alla riforma della giustizia ('Decreti urgenti e ireati. Il liberale Nordio ...Gli sciacalli dell'accoglienza senza limiti sono già in agguato. Per loro i 41naufragati al largo della Tunisia non sono una tragedia, ma un ottimo argomento per aprire le porte aarrivi. E a guidare il branco ci pensa la segretaria del Pd Elly Schlein ...

Migranti: nuova tragedia nel Mediterraneo Save the Children Italia

Non sono solo giocattoli, sono oggetti che regalano conforto e spensieratezza. Con questa convinzione la stilista in pensione Barbara Lakin rimette a nuovo bambole per le bambine migranti che ...Guardare il bicchiere mezzo vuoto, di questi tempi, non è impresa facile. Ci prova lo stesso il Viminale di Matteo Piantedosi: l’intesa tra Italia, Ue e la Tunisia di Kais Saied ...