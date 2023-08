Migranti | ad Arezzo bimbo precipita da terzo piano centro richiedenti asilo

(Di giovedì 10 agosto 2023) Trasferito in elisoccorso al Meyer di Firenze Un bambino, ospite deldi Caprese Michelangelo, in provincia di, è caduto dalla finestra deldella struttura in via Zenzano ed è stato trasferito e ricoverato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. E’ accaduto nel primo pomeriggio. Sul posto sono accorsi un’ambulanza di Pieve Santo Stefano, l’elisoccorso Pegaso arrivato da Fabriano e i carabinieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Trasferito in elisoccorso al Meyer di Firenze Un bambino, ospite del centro richiedenti asilo di Caprese Michelangelo, in provincia di, è caduto dalla finestra del terzo piano della struttura in via Zenzano ed è stato trasferito e ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. E' accaduto nel primo pomeriggio. Sul posto ...E' successo a Caprese Michelangelo in provincia di. Il piccolo è stato ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di FirenzeLa Fondazione ha ribadito che i Centri di Accoglienza devono essere concepiti come luoghi non solo di sosta temporanea ma di effettivo supporto e inclusione sociale.

Arezzo news, bambino precipita da finestra terzo piano in centro ... Adnkronos

Un bambino di cinque anni, ospite del centro richiedenti asilo di Caprese Michelangelo è caduto dalla finestra del terzo piano della struttura in via Zenzano ...(Adnkronos) – Un bambino, ospite del centro richiedenti asilo di Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, è caduto dalla finestra del terzo piano della struttura in via Zenzano ed è stato trasfer ...