Miglior vino campano Bio dell’anno | Sheep 2022 de Il Verro il migliore tra i bianchi

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 10 agosto 2023) Formicola. Sono stati assegnati i riconoscimenti del Premio Vigna Bio della manifestazione “Terroir – Il Mare color del– VII Rassegna degustazione dei vini biologici e biodinamici campani“, ospitato all’interno del “Festival della Dieta Mediterranea” a Pioppi, nel Comune di Pollica, nel Salernitano. La commissione costituita da enologi, esperti del settore, sommelier e consumatori ha decretato che il “Bio” è per i” dell’azienda Il(Lautoni, Formicola – Caserta), per i rosati “Lacryma Christi” di Sorrentino (Boscotrecase, Napoli), per i rossi giovani “Corleto” dell’azienda San Salvatore 1988 (Paestum, Salerno) e per i vini rossi ...