Leggi su iltempo

(Di giovedì 10 agosto 2023) Paolova all'assalto di Vladimir. Il nuovo libro di testo che gli studenti russi porteranno sui banchi di scuola a partire da settembre riscrive «la storia degli ultimi cinquant'anni» fino alle vicende attuali del conflitto in Ucraina (bollato come «Stato nazista» nei nuovi manuali) e con questa operazione il presidente Vladimir, «eccezion fatta per Lenin, recupera in toto la storia come veniva raccontata ai tempi die di Breznev». «Fondamentalmente», sottolineanel suo editoriale sul Corriere della Sera, «ha gettato a mare Lenin stabilendo una continuità tra la stagione degli zar che hanno fatto grande la Russia (Caterina II, Alessandro III) e quella di. Il quale, dopo aver stipulato nel ‘39 un patto con Hitler, una volta ...