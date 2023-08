Michela Murgia è morta | dal tumore alla famiglia queer | una fine diversa

(Di giovedì 10 agosto 2023), èoggi 10 agosto 2023 a causa di un carcinoma renale al quarto stadio. Scrittrice, opinionista e drammaturga, aveva comunicato tramite i social nei mesi scorsi la diagnosi, per poi documentare periodicamente il progressivo avanzare del, con costanti aggiornamenti. Nel luglio 2023 si è sposata con rito civile con Lorenzo Terenzi, con il quale conviveva, insieme al resto della sua, nella natia Sardegna. Dopo aver rivelato all’opinione pubblica, con un’intervista al Corriere della Sera del 6 maggio 2023 di essere malata diallo stadio terminale,non ha mai mancato di aggiornare i sui molti follower sull’evolversi della sua situazione sanitaria, tramite post sui social, come Instagram Nata a Cabras ...

rasa i capelli dopo l'annuncio del tumore e posta il video sui socialè morta . La scrittrice, 51 anni, qualche mese fa aveva rivelato di essere affetta da un carcinoma renale al quarto stadio . Aveva scelto di vivere pubblicamente il periodo della sua ...

Addio a Michela Murgia. La scrittrice, blogger, drammaturga, critica letteraria e spesso anche opinionista, è morta oggi all'età di 51 anni dopo aver combattuto contro il cancro, per la precisione un ...Michela Murgia se ne è andata, lasciandoci in eredità la cosa più importante: le sue parole. A maggio 2023, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Michela aveva rivelato di avere u ...