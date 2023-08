Michela Murgia | dall' ”Accabadora” al tumore fatale | passando per le nozze queer

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’ultima pagina della vita di, durata soltanto un anno in più di mezzo secolo, si è chiusa oggi all’età di 51 anni: era nata a Cabras in provincia di Oristano il 3 giugno del 1972. Una vita che, prima di darle la notorietà raggiunta come scrittrice, soprattutto con il romanzo ‘’, l’ha vista impegnata in tutt’altri ruoli, lontani l’uno’altro nonché tutti estranei al mondo della cultura letteraria: insegnante di religione, poi portiera di notte e venditrice di multiproprietà, consulente fiscale e dirigente in una centrale termoelettrica. E’ invece il mondo dei call center e del marketing telefonico quello che descrive nel suo primo libro, intitolato ‘Il mondo deve sapere’, scritto sotto forma di diario e inizialmente pensato come blog, pubblicato nel 2006 con il sottotitolo ‘romanzo ...