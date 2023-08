“Mi hai tradita | vai a Mykonos con lui Ti regalo la libertà” Il video del finanziere Segre | alla festa per le nozze scarica pubblicamente la compagna Seymandi

(Di giovedì 10 agosto 2023) “Ho sempre pensato che amare una persona sia desiderare il suo bene più ancora del proprio. Questa sera desidero regalare a Cristina ladi amare. Amare una persona, un noto avvocato, a cui tiene chiaramente più che a me”. Con queste parole il noto commercialista torinese Massimo, durante unaorganizzata per annunciare il matrimonio tra lui e Cristina, ha rivelato di essere stato tradito de, contestualmente, di rinunciare allein programma. L’annuncio è stato fatto daal microfono (ilè stato pubblicato da Lo spiffero) dopo la lettura di una specie di lettera, con(ex collaboratrice di Chiara Appendino, poi candidata con la lista di centrodestra di ...

...proprio da quel fiume che le avevano raccontato fosse immacolato e che scoprirà ancor più ... quante voltesognato da sola di poter volare Pesciolina verdemare, verso il fiume, laggiù dove ...... non era convinta di quanto raccontato dal suo fidanzato e temeva che lui potesse averlala ... 'Amico, ti sei fatto una c***o di faccia di m***a da McDensen ieri sera e poilimonato con lei ...... dopo che la cantante colombiana ha scoperto che l'ex calciatore del Barcellona l'avevacon ... piena di frecciatine verso il suo ex compagno: 'scambiato una Ferrari con una Twingo,...

“Mi hai tradita, vai a Mykonos con lui. Ti regalo la libertà” Il Fatto Quotidiano

Prima di incontrare «l’amore della sua vita», il fotografo Bryan Randall, suo compagno da 8 anni, malato di Sla e scomparso martedì, l’attrice premio Oscar ha avuto una vita sentimentale difficile. A ...Travolto da una frana di sassi un 76enne della Valtellina, un 79enne di Cremona è scivolato in un canalone. Erano entrambi esperti escursionisti ...