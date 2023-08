Metro Linea 2 di Napoli | lavori di manutenzione | modifiche al programma di circolazione

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDalle ore 23:00 di sabato 19 agosto alle ore 04:00 di domenica 27 agosto Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) eseguirà attività di miglioramento sismico ed impermeabilizzazione alla galleria Posillipo dellapolitana dinella tratta Campi Flegrei –Gianturco e alcuniti interventi dinella trattaGianturco –San Giovanni Barra. Per consentire l’operatività dei cantieri sarà modificato ildidei treni regionali con cancellazioni e limitazioni di percorso. In particolare: tutti i treni della relazionepolitana sono soppressi tra ...

Sono lavori indispensabili e non rinviabili che porteranno ad avere binari nuovi sull'intera, migliorando qualità e regolarità del servizio. Il processo di rinnovamento dellaA si ...Autobus che non passano o prendono fuoco, attese bibliche sullaB e scale mobili fuori uso, scioperi di venerdì "contro l'invio di armi in Ucraina". E poi mesi e mesi di lavori, per una...Sono lavori indispensabili e non rinviabili che porteranno ad avere binari nuovi sull'intera, migliorando qualità e regolarità del servizio. Il processo di rinnovamento dellaA si ...

Lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale della metro ... RFI

Si ferma la metro A, una tratta alla volta. Con l’obiettivo di accelerare i lavori di manutenzione straordinaria della linea - che da oltre un anno ne causano la chiusura anticipata alle 21 - ...Atac gestisce gran parte del trasporto pubblico romano, ma disagi e disservizi sono la normalità per pendolari e turisti. Le chiusure della metro A e i nuovi appalti per le periferie ...