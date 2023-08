Meteo | sole su tutte le regioni e temperature in aumento Previsioni di venerdì 11 agosto

(Di giovedì 10 agosto 2023)11sarà una giornataggiata suleitaliane. Gli esperti prevedono cieli sereni, a parte qualche nuvola in più al mattino sul Triveneto. In attesa dell’anticiclone africano, che nei prossimi giorni arriverà sul nostro Paese e porterà una nuova ondata di caldo intenso, l’alta pressione continua quindi a rinforzarsi. Lesono in lieve, più marcato sulla Sardegna meridionale interna. A mitigare il clima, soprattutto al Sud, ancora i venti settentrionali (LE).

Nel pomeriggio cielo nuvoloso a Catanzaro, sulle altre città. E' una tendenza da confermare ma qualora l'anticiclone si palesasse in tutto il suo vigore, Al Centro: tutto, caldo afoso; 38°C in Sardegna. Al Sud: tutto, caldo non eccessivo.

Venerdì 11: sole prevalente con temperature in aumento. Sabato 12: qualche temporale pomeridiano sulle Alpi, soleggiato altrove. Più caldo. Domenica 13: caldo a tratti intenso al Centro-Nord, isolati ...Temperature in aumento a partire dal Centro-Nord e dalla Sardegna dove da domenica 13 agosto, si attendono valori fino ai 34-35 gradi. In crescita anche l'afa ...