Meteo | le previsioni in Campania per giovedì 10 agosto 2023

Ecco leinper oggi,10. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4203m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4079m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio ...

Niente afa oggi, giovedì 10 agosto, e domani venerdì 11 secondo le ultime, ma dal weekend in Italia torna il gran caldo. Intanto però è possibile godersi altri due giorni di classica estate mediterranea, calda ma senza particolari eccessi si legge su ...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Giovedì 10 agosto 2023 Condizioni di tempo stabile sull'intera regione, possibili annuvolamenti costieri sul settore ...Leper Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per giovedì 10 agosto 2023. L'influsso di un campo di alte pressioni garantirà per l'intera giornata tempo stabile e soleggiato in tutta l'...

Meteo, torna l’afa poi rischio nubifragi. Cosa dobbiamo aspettarci Risponde l’esperto Sky Tg24

Più nubi e qualche rovescio sui confini alto atesini. Centro: La giornata trascorrerà all’insegna di un tempo ampiamente stabile dal mattino fino a sera. Temperature massime via via più calde. Sud: La ...Massime stazionarie o in ulteriore aumento nei giorni di oggi, 10 agosto, e domani 11 agosto (immagine generica d'archivio) ...