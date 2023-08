Mestre | 32enne trovato morto in un condominio | arrestate due persone “Erano bloccate in ascensore insieme al cadavere”

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ildi uomo è stato rinvenuto in undi un palazzo di via Rampa Cavalcavia, nei pressi della stazione ferroviaria di. Si tratta di Lorenzo Nardelli, veneziano di 32 anni.al corpo, chiusi nell’bloccato al terzo piano, la polizia e i vigili del fuoco hannoRadu Rasu, 32 anni, e Marin Rasu, 35 anni, due cugini di origine moldava, nipoti del proprietario di uno degli appartamenti presenti nel. I due sono stati arrestati in flagranza, condotti in carcere e accusati di omicidio volontario. Le prime versioni dell’accaduto, suggerite dagli interrogatori dei due accusati, descrivevano un tentato furto finito nel sangue. I cugini hanno raccontato agli inquirenti di essere intervenuti per cercare di fermare tre ...

MESTRE - «Dammi le chiavi, poi le botte e il grido d'aiuto». Una richiesta di aiuto, poi la chiamata dei condomini alle forze dell'ordine. Il massaggio cardiaco ma ...VENEZIA - L'uomo trovato ucciso in un condominio a Mestre è stato scoperto all'interno dell'ascensore del palazzo, dentro al quale c'erano anche i due occupanti dell'appartamento.