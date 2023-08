(Di giovedì 10 agosto 2023) Dries: "che questala mia". Le parole a sorpresa dell'attaccante belga arrivano dalla Turchia. In conferenza stampa, prima della sfida contro l'Olimpija ...

Dries: "Penso che questa sarà la mia ultima stagione". Le parole a sorpresa dell'attaccante belga arrivano dalla Turchia. In conferenza stampa, prima della sfida contro l'Olimpija Ljubljana ...... Insigne esoprattutto. Bonifica che noi del Napolista aspettavamo come una benedizione da ... laddove il tifoso spiega che si sente appagato,che fino al maggio 2024 saremo campioni d'...... in un campionato che sidecisamente diverso dagli altri a causa della presenza del ... sono partiti Insigne, Ghoulam, Ospina, Koulibaly,e Fabian Ruiz. Al loro posto sono arrivati ...

Mertens annuncia l'addio al calcio: "Penso che sarà la mia ultima stagione" Corriere dello Sport

L’attaccante belga, “Ciro” per i tifosi del Napoli, lascia trapelare la volontà di chiudere con il calcio al termine della ...Dries Mertens ha annunciato l'addio al calcio giocato, l'ex attaccante belga del Napoli ha preso una importante decisione sulla sua carriera.