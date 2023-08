Meritocrazia Italia | dedicato a politica e rappresentatività il quinto congresso nazionale

(Di giovedì 10 agosto 2023) Dal 26 al 28 ottobre a Roma È stato definito il parterre deldi, su “Laartificiale. Le forme della”, che si terrà nelle giornate del 26, 27 e 28 ottobre a Roma, presso il Teatro Manzoni. Le Istituzioni, la società civile, gli imprenditori, i sociologi e tanti ospiti si confronteranno in un tavolo comune con MI per analizzare i risvolti della intelligenza artificiale sulla nostra vita. Si leggono dai giornali confronti politici accesi sul salario minimo, sul reddito di cittadinanza, sui prelievi alle banche per extraprofitti mentre da qui ai prossimi anni andrà reinventata la missione dell’uomo sulla terra. Tra i relatori è stata invitata la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che darà gli ...

... la. All'estero non esistono i 'figli di', è il merito a dettare legge. Un principio che, per fortuna, anche qui ina poco a poco sta prendendo forza. Ma è solo questo il problema ...Lo denuncia il presidente dell'associazione, Walter Mauriello, in una nota. "Sul piano della gestione della sicurezza, si legge nel comunicato, è evidente l'inadeguatezza delle ...Forzaribadendo la sua posizione di opposizione a Festa prende le distanze e si oppone in ...merita questo l'oblio per una città senza servizi ma nota x clientelismo ed assenza di, ...

Meritocrazia Italia, dedicato a politica e rappresentatività il quinto ... Adnkronos

È stato definito il parterre del quinto Congresso nazionale di Meritocrazia Italia, su “La politica artificiale. Le forme della rappresentatività”, che si terrà nelle giornate del 26, 27 e 28 ottobre ...Il Presidente Walter Mauriello: sarebbe opportuno riflettere su cosa la politica vorrà costruire nei prossimi anni cercando di non fermare il progresso proteggendo l’umanesimo dalla omologazione ed ap ...