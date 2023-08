Meno abbienti e giovani lasciati al palo | Napoletano FdI | necessario dibattito | pronta interrogazione

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 10 agosto 2023) Caserta. «Mi accingo a inviare all’Amministrazione un’(che mi auguro non sia portata a discussione nel 2030….) per riferire “sull’entità e stato delle strutture destinate a fini sociali e culturali messe a disposizione dei cittadiniin questo periodo estivo o in tutto l’anno” chiedendo di “predisporre iniziative sia di natura culturale per i, sia strutture e spazi ricreativi per tutti coloro non siano in grado di fronteggiare economicamente durante l’estate e in tutto l’anno” l’esigenza di una qualità della vita che sia produttiva di momenti di aggregazione e di possibilità di relazioni sociali. Il proposito non è meramente polemico, anche se il “disco rotto” di assessori innamorati degli eventi promossi dai soliti noti è francamente imbarazzante, se non ridicolo. Ciò che auspico ...