5 ,5 Incolpevole sui gol, evitapeggiori e non compie miracoli. Sabaly 5,5 Qualche errore di misura che ne macchia una prova generosa. Koulibaly 5,5 Il 'Comandante' ci mette una pezza in ...... a Lucas Hernandez , prima ancora a Maignan, Kimpembe,, Pogba, Kantém Nkunku. Tutti rimpiazzati, in un modo o nell'altro. Dovesse fermarsi Mbappé , sarebbero inveceseri. Mbappè, le ...5 ,5 Incolpevole sui gol, evitapeggiori e non compie miracoli. Sabaly 5,5 Qualche errore di misura che ne macchia una prova generosa. Koulibaly 5,5 Il 'Comandante' ci mette una pezza in ...

Mendy, guai col fisco: vende casa e il Manchester City gli deve 10 milioni… ItaSportPress