Melissa Satta in mezzo ai pesci per non pensare agli hater | «Vacanze all' insegna del relax»

(Di giovedì 10 agosto 2023), in questo momento, si sta godendo le sueestive in Costa Smeralda, Sardegna. L'ex velina sta postando numerosi contenuti social per tenere sempre aggiornati i suoi follower...

... guarda le foto d'amore Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery - Alba Parietti in costume a Formentera Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery -sfoggia le curve in Sardegna TI ...Ancora 15 mesi fa era sesto nel ranking, prima che una serie di problemi fisici e il gossip da buco della serratura sulla sua relazione coniniziassero a far discutere molto di più ...... guarda le foto d'amore Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery - Alba Parietti in costume a Formentera Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery -sfoggia le curve in Sardegna TI ...

Berrettini e Melissa Satta: il significato della dedica in campo Elle

Melissa Satta, in questo momento, si sta godendo le sue vacanze estive in Costa Smeralda, Sardegna. L'ex velina sta postando numerosi contenuti social per tenere sempre aggiornati i suoi ...Tennis, gli scatti in bikini in riva al mare hanno mandato il web in delirio: il lato B è semplicemente da urlo.