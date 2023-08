Medagliere Mondiali ciclismo su strada 2023 | l’Italia seconda con un oro e un bronzo!

(Di giovedì 10 agosto 2023) Proseguono a Glasgow, in Scozia, idi: la manifestazione iridata multidisciplinare in programma quest’anno è iniziata giovedì 3 e si concluderà domenica 13 agosto, ma per quanto concerne ilsule prove a cronometro ed in linea si disputeranno tra sabato 5 e domenica 13 agosto. In tutto i titoli iridati in palio nelsuverranno distribuiti lungo otto giorni di gare (pausa lunedì 7). In programma, per quel che riguarda le discipline olimpiche,susu pista, mountain bike e BMX. Presenti anche parasu pista e suindoor, gran fondo e trials. Calendario ...

Gli Azzurri sono così quarti nel, dietro Corea del Sud, Giappone e Cina padrona di casa, ... Nel 2025 la 32a edizione dei Giochi universitarisi svolgerà infatti nella regione ...L'Italia ha conquistato ventisei medaglie tra Europei e, trionfando nelsia continentale che iridato. Risultati che valgono "doppio", perché se da un lato arricchiscono ...... specialmente durante i2002 tenutisi in Egitto, in cui aveva ottenuto l'Oro a squadre e l'...gruzzolo sta diventando una bellissima abitudine...) si è aggiudicata per la 15volta il(...

Mondiali nuoto paralimpico: l'Italia trionfa nel medagliere con 26 ori RaiNews

Sia una piscina per campioni o una bicicletta Angela Procida non teme rivali e il podio è sempre suo. Per la sportiva di Castellammare di Stabia arriva una vittoria che non stupisce chi la conosce e ...Arianna, che vanta ben 32mila seguaci su Instagram è affetta da paraparesi spastica ereditaria come sua madre, racconta la quotidianità di una ragazza che, come tante altre, sta costruendo passo dopo ...